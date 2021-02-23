Отмена занятий в школах Самары из-за морозов 24 февраля 2021 года: при каких температурах не нужно идти в школу

В морозы детям лучше посидеть дома Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области гремят рекордные морозы. Узнали все про отмену занятий в школах Самары из-за морозов 24 февраля 2021 года, при каких температурах не надо идти в школу и при каких условиях уроки в школах Самарской области могут быть отменены.

По информации министерства образования и науки региона, решение об отмене занятий в школе принимает директор общеобразовательного учреждения. Основанием служит прогноз погоды. По правилам при температуре воздуха ниже -25°С в школу могут не ходить ученики с 1 по 4 класс, ниже -27°С — с 1 по 8 классы. А если термометр покажет ниже -30°С — с 1 по 11 классы. При этом школа продолжит работать, а занятия будут организованы дистанционно.

По прогнозу Приволжского УГМС, ночью и утром 24 февраля в Самарской области ожидается температура воздуха -30 -35°С, а местами – и до -37 -39°С. Так что скорее всего школьникам посоветуют сидеть дома и грызть гранит науки дистанционно.