Салют в Самаре 23 февраля прогремит, несмотря на мороз

Непогода салюту не помешает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Салют в Самаре 23 февраля прогремит несмотря на аномальные холода. Морозная погода и сильный ветер не станут препятствием для праздничного фейерверка. Об этом журналисту «КП-Самара» сообщили в пресс-службе второй общевойсковой армии Центрального военного округа.

- У нас все по плану, из-за погоды отменять салют не будем, - сообщили в пресс-службе.

Фейерверк прогремит в 21.00 на набережной Волги в районе улиц Вилоновской и Шостаковича. В небо из специальных салютных установок будут выпущены фейерверки «Ассоль» и «Вега» - всего 800 штук. Звуковое сопровождение салюту будут обеспечивать 122-миллиметровые гаубицы Д-30.