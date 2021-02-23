В Самаре температура воздуха за три дня поднимется на 30 градусов

Погода приготовила самарцам немало сюрпризов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре температура воздуха за три дня поднимется сразу на три десятка градусов. Синоптики ожидают, что уже к субботе воздух прогреется до плюсовых значений.

В ночь на 23 февраля в Самарской области были зафиксированы рекордно низкие температуры воздуха с ураганным ледяным ветром, а столбики термометра за окном у некоторых самарцев опускались до отметки в -40 градусов. Аномальные холода сохранятся и ночью на 24 февраля – местами по области температура воздуха опустится до -38 градусов. Как сообщили в Приволжском гидрометцентре, в целом с 21-25 февраля 2021 года среднесуточная температура воздуха в регионе будет ниже климатической нормы на 9° и более. При этом мороз сопровождается усилением северного ветра – его порывы достигают 15-18 м/с.

Холодная погода сохранится и в четверг, 25 февраля Ночью по области температура опустится до -27...-32 °C, ветер будет сильным, но сменит направление на юго-западный. Днем воздух прогреется до -15...-20 °C.

Ночью с четверга на пятницу будет по-прежнему холодно - -16...-21 °C, и ветрено - порывы южного ветра будут достигать 15-18м/с. Днем в пятницу самарцев ждет туман, мокрый снег и дождь. Температура воздуха составит -1...-6 °C при сильном южном ветре.

А в субботу 26 февраля по данным сервиса gismeteo.ru температура воздуха в Самаре днем составит +2°C. Правда, потепление будет сопровождаться дождем со снегом и сильным ветром и продлится недолго – уже к началу следующей рабочей недели температура воздуха снова опустится до -9… -16°C.