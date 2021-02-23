Цветы в ночном небе: показываем праздничный салют в Самаре 23 февраля

Ночное небо расцветили фейерверки. Фото: скриншот видео

В Самаре прогремел праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Фейерверк расцвел в темном небе над Волгой несмотря на рекордные морозы, зафиксированные синоптиками. Аномальные морозы не помешали артиллеристам 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа устроить горожанам праздник. Правда, желающих наблюдать на салютом на набережной в тридцатиградусный мороз нашлось немного, однако читатели «КП-Самара» могут полюбоваться на роскошный фейерверк на видео.

Салют начался на набережной Волги около Струковского сада в 21:00. Артиллеристы выпустили в небо над Самарой 800 красочных фейерверков из специальных салютных пусковых установок. Звуковое сопровождение обеспечивали 122-мм гаубицы Д-30.