Жителей Самары предупредили об аномальном морозе с сильным ветром

В Самаре будет очень морозно

В Самарской области из-за аномальных морозов с сильным ветром объявили оранжевый уровень опасности. По данным синоптиков температура не будет подниматься выше -25 градусов, однако ветер с порывами до 15-18 градусов позволят ощутить мороз гораздо ярче. Ощущаться эти -25 градусов будут на все -40.

В МЧС по Самарской области жителям региона рекомендуют как можно меньше находиться на улице, а выходя туда - не допускать переохлаждения. Если же такое произошло, пострадавшего нужно как можно быстрее перенести в теплое помещение, снять с пострадавшего замерзшую одежду и обувь. Руки нужно растереть смоченной в спирте салфеткой, затем опустить их в едва теплую воду и лишь затем довести ее до 37 градусов.

Обмороженные участки тела должны быть неподвижны, так как кровеносные сосуды могут лопнуть, став очень хрупкими. Также замерзшему нужно дать выпить горячий чай или молоко.

Выходить на мороз нужно в правильной, многослойной одежде. А вот алкоголь пить не стоит, как и пользоваться косметикой - смазывать лицо увлажняющим кремом вообще запрещено. Зато перед походом на мороз стоит поесть, желательно - жирную, плотную пищу.

Напомним, что морозы продержатся в регионе до 25 февраля. А вот к концу недели заметно потеплеет - до нуля градусов в субботу.