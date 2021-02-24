Уже к концу недели обещают потепление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за морозов. Ночью местами температура воздуха опустилась до -38 градусов. 24 февраля осадков в регионе не ожидается.

Днем в Самаре температура воздуха будет колебаться в пределах -21…-23, низких местах температура может опуститься до -26. Ночью в Самаре -30…-32 градусов.

По области днем температура воздуха днем опустится до – 26 градусов, местами ночью -38.

Ветер будет дуть с севера, со скоростью 8-13 м/с, ночью возможны порывы до 18 м/с.

В департаменте образования напомнили, что родители могут принять решение о походе ребенка в школу в мороз самостоятельно. Если температура будет достигать -30 градусов, то занятия в школах будут отменены.