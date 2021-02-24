Киндер с сюрпризом: житель Самарской области хранил наркотики в капсуле от шоколадного яйца

Из дикой конопли у мужчины получилось 6 грамм наркотика Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейским поступила информация, что 42-летний житель села Малый Толкай Похвистневского района хранит у себя дома наркотики. В ходе осмотра его дома сотрудники МВД обнаружили в котельной капсулу от «Киндер-сюрприза», в котором было вещество растительного происхождения.

- Экспертиза показала, что изъятым является наркотическое средство марихуана - общей массой около 6 грамм, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По словам мужчины, он весной 2020 года сорвал дикорастущую коноплю, измельчил и высушил. Полученный наркотик селянин хранил для личного употребления.

Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.