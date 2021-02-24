ВОЗ: всемирная пандемия коронавируса закончится в 2022 году

Вирус останется среди людей, только потребность в ограничениях отпадет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса завершится в начале 2022 года. Об этом сообщает Российская газета с отсылкой на датский телеканал DR.

- По сравнению с 2020 годом, сейчас мы уже знаем о коронавирусе намного больше. Поэтому худшее уже позади, - заявил Ханс Клюге.

По словам главы европейского ВОЗ, это всего лишь прогноз, ведь точно сказать, как поведет себя вирус в дальнейшем, нельзя. Однако Клюге уверен, что коронавирус останется среди людей, только ограничения уже будут не нужны.

Напомним, по данным на 23 февраля 2021 года, в Самарской области с начала пандемии коронавирусом заболели уже 47 131 местных жителей. Ежедневно прирост заболевших колеблется в районе 280-300 человек.