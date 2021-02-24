В ночь на 24 февраля в Тольятти при пожаре на складе погиб двухлетний ребенок

Устанавливаются причины пожара на складе в Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь с 23 на 24 февраля 2021 года в Тольятти произошло возгорание складского помещения в Тупиковом проезде. Во время тушения пожара было найдено тело погибшего ребенка 2019 года рождения. В настоящее время устанавливаются причины пожара. Прокуратура Центрального района Тольятти взяла на контроль ход проверки и принятие процессуального решения по факту случившегося.

- Прокурорская проверка показала, что сгоревшее помещение использовалось для коммерческой деятельности с привлечением труда иностранных граждан. В настоящее время проверяется законность привлечения иностранных граждан к труду, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Прокурор Центрального района Тольятти Рамис Сабирзянов лично контролирует следственные действия и оперативные мероприятия по факту пожара. Виновным в несоблюдении правил пожарной безопасности, повлекшим за собой смерть человека, будет дана уголовно-процессуальная оценка.