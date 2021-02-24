К строительству речного порта в Самаре планируют привлечь средства банка

К строительству нового речного порта хотят привлечь частное софинансирование Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре к строительству нового речного порта могут привлечь средства частного инвестора – АО КБ «Солидарность». Такую возможность глава региона Дмитрий Азаров обсудил с Председателем Совета директоров банка Сергеем Аракеловым во время командировки в Москву.

Региональные власти подчеркнули, что речь идет именно о строительстве речного порта, а не речного вокзала. Для возведения нового здания речного вокзала инвестора также ищут, однако пока этот процесс не увенчался успехом.

Также на встрече с Сергеем Аракеловым обсуждались перспективы участия банка в других важных проектах. Среди них – развитие территории рядом со стадионом «Самара Арена».