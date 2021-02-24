В Самарской области директор фирмы закопал мусор в поле и потребовал за работу более 1,27 миллиона рублей

Вместо того, чтобы вывезти отходы с полигона, директор приказал закопать мусор в землю Фото: ГУ МВД по Самарской области

Руководитель подрядной фирмы из Безенчука Самарской области подписал контракт с администрацией поселка на вывоз и утилизацию отходов, которые находились в одном из сельских поселений. Однако вместо этого 33-летний директор общества с ограниченной ответственностью закопал весь мусор под землю в том же месте.

- Используя свое служебное положение, директор предоставил в Комитет по строительству администрации Безенчукского района проектно-сметную и бухгалтерскую документации, не соответствующие действительности, в которых указал, что работы выполнены на общую сумму свыше 1,27 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Кроме того, в ходе расследования было установлено, что подозреваемый совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им противоправного деяния, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Следственный отдел по Безенчукскому району возбудил в отношении директора фирмы уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и по пункту «б» части 3 статьи 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления с использованием служебного положения».

В настоящее время мужчина находится под стражей. Уголовное дело передано в Безенчукский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу.