На улицы Тольятти вышла новая мусороуборочная техника

Теперь тольяттинский автопарк насчитывает 73 единицы спецтехники Фото: ЭкоВоз

Представители ресурсоснабжающей организации ЭкоВоз рассказали о модернизации подвижного состава компании. На улицы города Тольятти, в дополнение к уже имеющимся, вышли 8 новых автомобилей для вывоза бытовых отходов. Теперь автопарк компании насчитывает 73 мусоровоза в Тольятти.

- Очень рады, что сегодня мы вводим в строй новые автомобили. Это еще один шаг по модернизации подвижного состава нашей компании, - рассказали представители компании ЭкоВоз.

В настоящее время новая техника уже приступила к обслуживанию населения Тольятти. По словам представителей компании ЭкоВоз, новые мусоровозы отвечают экологическим требованиям стандарта, поэтому отходы будут вывозиться с минимальным воздействием на окружающую среду.