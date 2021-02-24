В Самарской области полицейского поймали на незаконной охоте

В милиции-полиции мужчина служит уже 24 года, в последнее время работает в тольяттинской ГИБДД Фото: Соцсети

В ночь с 12 на 13 февраля в Самарской области поймали браконьеров, одним из которых оказался капитан полиции Игорь Р.

О незаконной охоте в районе села Николаевка Красноярского района полицейским сообщил сотрудник департамента охоты и рыболовства Самарской области. Он попросил помощи в задержании браконьеров. Одного из них, Андрея Я., задержали что называется с поличным: при нем была убитая косуля и собственно орудие убийства - карабин «Тигр».

Было понятно, что охотился Андрей не в одиночку, но его товарищ куда-то скрылся. За друга Андрей стоял горой и операм его не выдал. Но этого и не потребовалось. Вскоре сотрудники отдела полиции Красноярского района вышли на него сами. Какого же было их удивление, когда браконьером оказался… их коллега.

По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, Игорь Р. в милиции-полиции служит уже 24 года, в последнее время работает в тольяттинской ГИБДД, имеет звание капитана полиции. Материалы по нему уже направили в региональный Следственный комитет, меру пресечения охотнику в погонах пока не избрали.

А его друг Андрей, по данным «КП-Самара», находится под домашним арестом. Уголовное дело возбуждено по ст.258 УК РФ «Незаконная охота», смерть косули уже оценили в 40 тысяч рублей.

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