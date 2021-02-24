В регионе вновь около трехсот новых заражений за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области коронавирусом заболели еще 280 человек. Обновленную статистику разместили на сайте стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день в Самарской области коронавирусом заболели за весь период пандемии 47 411 человек. Из них уже 43 651 пациент успешно справился с опасной болезнью, том числе 269 человек за последние сутки были сняты с учета.

За прошедший день в Самарской области не зарегистрировано ни одной смерти, среди пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Таким образом, общее количество летальных случаев с начала пандемии остановилось на отметке в 905 случаев.