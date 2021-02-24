«Акрон» объявил о подписании экс-футболиста «Крыльев Советов» Никиты Чичерина

Чичерин выступал за «КС» с 2018 по 2020 год. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Тольяттинский «Акрон» объявил о подписании 30-летнего защитника Никиты Чичерина. С 2018 по 2020 год футболист выступал за самарские «Крылья Советов». Последним на данный момент клубом в карьере Чичерина был «Тамбов».

- Никита Чичерин является воспитанником академии московского «Динамо». Свой дебют в РПЛ футболист оформил в 17-летнем возрасте. В элитном дивизионе страны Чичерин защищал цвета «Динамо», нижегородской «Волги», самарских «Крыльев Советов» и «Тамбова», в общей сложности сыграв в главном по значимости турнире российского футбола в 71 матче, - рассказали о новичке в пресс-службе «Акрона».

Ранее тольяттинцы объявили о подписании еще одного игрока «Тамбова» - Антона Килина. Ему также 30 лет, он прошел через «Академию имени Коноплева», выступал за «КС-СОК», «Тольятти» и «Академию».

Напомним, сезон ФНЛ для «Акрона» стартует 27 февраля игрой против «Велеса» в Москве.