В самарские больницы поступило более 24 тысяч доз вакцины от коронавируса

В Самарской области продолжается прививочная кампания против коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область привезли очередную партию вакцины ГамКовидВак. 24 100 доз вакцины уже доставили в медицинские учреждения региона. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

- При поступлении новой партии вакцины медицинские организации актуализируют расписание на вакцинацию и приглашают пройти процедуру ранее записавшихся жителей, - напомнили в региональном правительстве.

Отметим, что бесплатная вакцинация от коронавируса проводится на добровольной основе. Прививка помогает сформировать иммунитет к новой коронавирусной инфекции. В первую очередь прививают людей из групп риска, а также граждан, кто по сфере своей деятельности связан с общением с большим количеством людей.

Записаться на процедуру можно по телефону горячей линии 122 или на портале Госуслуг.