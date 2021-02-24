Более 87 тысяч самарцев сделали прививку от коронавируса

Вакцинация проводится добровольно и бесплатно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правительстве Самарской области рассказали, как в регионе проходит вакцинация населения от коронавируса. На сегодняшний день прививку сделали более 87 тысяч жителей губернии.

- Более 87 тысяч самарцев привиты от коронавируса, а 20 тысяч из них завершили оба этапа вакцинации, - рассказали в пресс-службе правительства Самарской области.

По словам врачей, эпидемия может остановиться только тогда, когда иммунитет получат 60% и более населения.

- Я не хочу болеть, хочу защитить себя и близких от коронавирусной инфекции, поэтому сделала прививку. Я призываю жителей региона защититься от коронавируса и обязательно сделать прививку, - говорит главный врач Самарской городской поликлиники № 13 Анна Кравец.

Напомним, что вакцинация от коронавируса проводится добровольно и бесплатно. Записаться на процедуру можно по телефону горячей линии 122 или на сайте Госуслуг в разделе «Запись на вакцинацию от COVID-19».