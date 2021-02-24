В пожаре на Тупиковом проезде в Тольятти появился еще один пострадавший

В причинах ЧП сейчас разбираются следователи. Фото: СУ СК РФ по Самарской области

Вечером 23 февраля в Тольятти пожарные 2 часа тушили пожар на Тупиковом проезде, 2.

- Горел блочный одноэтажный пристрой с переходом на ангар на общей площади 70 кв. метров, - сообщили сегодня в областном МЧС. – Сообщение поступило в 19.23, возгорание ликвидировали в 21.22.

Ранее сообщалось о гибели младенца, его мама является гражданкой Таджикистана, в Самарской области живет и работает на законных основаниях. МЧС также говорит об одной жертве пожара.

Однако, по данным собственных источников «КП-Самара», вчера в одну из тольяттинских больниц доставили 25-летнего гражданина Таджикистана с серьезными ожогами всего тела и с обожженными дыхательными путями, который также жил на Тупиковом проезде, 2.

Медики сейчас пытаются спасти молодому человеку жизнь, а в причинах пожара разбираются правоохранительные органы. По предварительным данным, мигранты отапливали помещение при помощи твердотопливной печи. Почему люди жили в помещении, которое не было для этого предназначено, теперь предстоит разбираться следователям. Сотрудники регионального СК уже объявили о начале проверки.

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