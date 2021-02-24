Подробности о коронавирусе в Самарской области на 24 февраля 2021 года

За минувшие сутки никто не умер от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области подтверждено еще 280 новых случаев заболевания коронавирусом среди местных жителей. В этом раз большинство заболевших нашли в Тольятти.

В Тольятти за минувшие сутки коронавирусом заболели 74 жителя, в Самаре – 71 новый случай. Сызрань на 24 февраля заняла третье место по количеству заболевших за сутки, там заразились 20 местных жителей. В Новокуйбышевске и в Кинель-Черкасском районе по 13 заболевших, а в Красноярском районе коронавирус подтвердился у 12 человек.

249 человек были обследованы с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 31 человек вообще не подозревал о своем заболевании пока не пришел на профосмотр.

Всего в регионе нарастающим итогом коронавирус подтвердился у 47 411 человек.

За прошедший день в Самарской области не зарегистрировали ни одного летального случая, среди пациентов с коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии от коронавируса скончались 905 человек.