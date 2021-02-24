Самарские школы отменили очные занятия 24 февраля 2021 года

В эту морозную среду школьники Самары учатся из дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 24 февраля в Самарской области наблюдалось понижение температуры воздуха до -38 градусов, синоптики объявили оранжевый уровень опасности в регионе. В связи с морозами школы Самары отменили очные занятия для учеников с 1 по 11 классы.

- В связи с понижением температуры воздуха 24.02.2021 года принято решение об отмене очных учебных занятий в школе с 1 по 11 классы, на основании данных с сайта гидрометцентра, - разместили данные объявления официальные сайты учебных учреждений Самары.

По распоряжению министерства образования Самарской области, при отмене учебных занятий преподаватели должны организовать дистанционное обучение для школьников. Это необходимо для того, чтобы не пропускать важные темы и не отставать от учебного графика.

Следует отметить, что информации о том, как будут проходить занятия 25 февраля, на данный момент нет.