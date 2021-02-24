Жители Самарской области присоединились к всероссийской акции «Защитим память героев»

В знак единства с поколением победителей они возложили цветы к мемориалам Великой Отечественной войны по всей стране

«Единая Россия» вместе с «Молодой Гвардией», «Волонтерами Победы» и «Волонтерской Ротой Боевого Братства» 23 февраля провела акцию «Защитим память героев». Десятки тысяч человек во всех регионах России принесли цветы к обелискам, захоронениям и мемориалам Великой Отечественной войны в знак защиты памяти героев.

- Самарская область тоже присоединилась к акции «Защитим память героев». И в каждом уголке Самарской области к мемориалам и воинским захоронениям возложили цветы в честь павших в годы Великой Отечественной во имя Победы, - рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин.

Общественники и сторонники Партии посетили единый день кинопоказа фильма «Офицеры», интеллектуальные игры «РосКвиз», «уроки мужества», а также поздравили ветеранов и возложили памятные гвоздики – символы уважения к ветеранам и тем, кто не вернулся с войны. Всего местным отделением партии «Единая Россия» было организовано 235 патриотических акций.