В Куйбышевском районе Самары 22 жилых дома остались без воды из-за прорыва

Без воды остались более 3 тысяч человек и почти 500 детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24 февраля 2021 года в Куйбышевском районе Самары по адресу Долотный переулок, дом 16 произошла коммунальная авария. Из-за утечки на трубопроводе без воды остались жилые дома и социальные учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

- На время проведения работ без водоснабжения остаются потребители 22-х многоквартирных жилых домов, где проживают 3200 человек, из них 480 детей, а также 2 социально-значимых объекта – школа и медицинское учреждение, - сообщили в региональном МЧС.

Как стало известно от представителей СКС, на трубопроводе ХВС диаметром 150 мм произошла утечка. Коммунальная служба планирует восстановить подачу воды в дома к 22:00 сегодняшнего дня.

Напомним, сегодня в Самаре произошло сразу несколько прорывов на трубопроводах. У жителей Октябрьского района из-за утечки припаркованные автомобили вмерзли в лёд.