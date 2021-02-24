Волонтеры «Единой России» устроили на 23 февраля праздник во дворе ветерана в Самарской области

Волонтеры устроили праздник для ветерана прямо у него во дворе

Волонтеры «Единой России» на День защитника Отечества устроили праздник для ветерана Великой Отечественной войны Николая Кузнецова, который сейчас живет в селе Гаврилова Поляна Самарской области.

В 16 лет Николай Захарович записался добровольцем на фронт. Вместе с другом был направлен учиться на военного разведчика. Демобилизовали Николая Захаровича Кузнецова из армии в 1947 году. В его послужном списке боевые награды: орден Славы 3-й степени, медали «За отвагу», «За взятие Берлина» и «За освобождение Варшавы», орден Отечественной войны. Сейчас Николаю Захаровичу 96 лет. Он хорошо себя чувствует и сам справляется с домашними обязанностями.

Помощь ветеранам – это постоянно действующий проект, ставший особенно важный в пандемию. «Любая помощь ценна для людей старшего поколения, особенно в период пандемии. Оказывали помощь - именно с продуктами, доставляли все необходимое людям, которые стали заложниками этой ситуации. Николаю Захаровичу уже 96 лет. Чувствует он себя хорошо, даже сам справляется с хозяйственными делами. Но для него внимание активистов тоже очень важно», - рассказал депутат-волонтер, заместитель председателя Самарского регионального совета сторонников Партии «Единая Россия» Максим Кануев.

Волонтеры подготовили настоящий русский самовар, пироги и вместе с ветераном вспомнили любимые песни военных лет. Николай Захарович Кузнецов нечасто выезжает из своего села и был до слез растроган праздником, который ему организовали прямо во дворе. «Большое спасибо нашим гостям-волонтерам, Максиму и Ирине, которые превратили этот день для папы в праздник», - говорят родственники ветерана.