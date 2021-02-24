МегаФон предлагает самарцам домашний интернет там, где нет возможности "тянуть кабель"

Очень актуально для жителей частного сектора и новых районов

Тариф «Объединяй! Везде» решит проблемы самарцев, у которых нет возможности подключить классический проводной интернет. Обычно такие сложности испытывают жители частного сектора и домов с устаревшей модемной технологией ADSL. В последнее время к ним присоединились и те, кто в период пандемии перебрался за город жить и работать дистанционно. Операторы проводного интернета редко дотягивают туда свои сети. Но теперь проблему можно решить оперативно.

В пакет «Объединяй! Везде» входит домашний интернет на скорости до 150 Мбит/с. Передача даных доступна благодаря LTE WiFiроутеру, который можно взять с собой на дачу и пользоваться интернетом на привычной скорости даже вдали от городских сетей. SIM-карта с безлимитным интернетом и пакетом 1500 минут полностью обеспечит потребность в связи везде, где находится абонент. В тариф входит телевидение (61 канал) и полезные услуги, такие как «МегаФон Защита» от случайных списаний и нежелательных покупок в интернете, а также антивирус для смартфонов на Android*.

Преимущества остальных тарифов линейки «Объединяй!» - «Эконом», «Хит», «Для своих» в универсальности. Это пакетные предложения, куда входит домашний проводной интернет на скорости до 100 Мбит/с, доступный по оптоволокну, мобильная связь до 2100 минут с безлимитным интернетом и ТВ до 250 каналов. Для новых клиентов, подключившихся на эти тарифы, доступен бесплатный просмотр контента одного из крупнейших онлайн-кинотеатров Амедиатека» на 2 месяца.

*Подробнее об условиях по ссылке.