На концерте на «Первом канале» прозвучали две новые песни самарского артиста Сергей Войтенко

На концерте исполнили две песни Сергея Войтенко. Фото - Скиншот

Две новые песни самарского артиста, баяниста, композитора и певца Сергея Войтенко прозвучали во время концерта на «Первом канале», посвященном Дню защитника Отечества.

Песню «За миг до войны» (слова Евгения Муравьева) исполнили Глеб Матвейчук и Анастасия Макеева. Также во время концерта прозвучала песня «Дорогие доктора» в исполнении группы «Александров-Парк» (слова Ивана Овчинникова). Эту песню авторы посвятили докторам, которые борются с коронавирусом.

Во время исполнении песни «За миг до войны» на сцене был и сам Войтенко, который в одежде военных лет играл на баяне.

«Сегодня великии день великои страны, в которои живут великие люди - герои!!! С праздником всех защитников отечества!!! Желаю мужественно защищать страну и любить ее не менее самоотверженно!!! Так же сегодня две премьеры моих песен: «За миг до вои ны» (сл. Е. Муравьеев) и «Дорогие доктора» (сл. И. Овчинников)», - написал Войтенко на страницах в своих соцсетях 23 февраля.