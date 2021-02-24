Самарцы могут стать "Лидерами интернет-коммуникаций"

Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец рассказала о предстоящих стадиях конкурса.

До конца февраля продолжается прием заявок на конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" . Всероссийское соревнование, призванное выявить лучших специалистов в сфере интернет-коммуникаций проходит впервые. Победители смогут принять участие в образовательной программе, разработанной совместно с МГУ.

Первый этап конкурса - дистанционный. Он пройдет с марта по апрель и участников здесь ждут онлайн и офлайн этапы оценки. Затем всех промежуточных финалистов ждут очные испытания.

- Всем участникам предстоит пройти дистанционный этап оценки, в рамках которого конкурсанты пройдут два вида тестирования. Первый — тест по оценке потенциала, второй — тестирование профессиональных компетенций. По итогам прохождения тестов конкурсант сможет получить обратную связь об уровне развития профессиональных и личностных компетенций — объективный и персонализированный отчет, - рассказывает заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

Победители также пройдут стажировку в компаниях-партнерах или в команде экспертов, а также будут включены в кадровый резерв с возможностью трудоустройства в АНО «Диалог» и пресс-службы органов власти.