В Тольятти более 15 школ получили сообщения о минировании

Силовики не подтвердили факт минирования в школах Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24 февраля в Тольятти прокатилась волна сообщений и минировании в образовательных учреждениях. К счастью, все сигналы оказались ложными. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Тольятти.

- В среду, 24 февраля, руководители МБУ Школы № 61, 73, 74, 79, 81, 90, 66 сообщили в департамент образования Тольятти о получении по электронной почте писем с предупреждениями о минировании образовательных учреждений. Письма были отправлены в нерабочее время с 20 по 21 февраля, - сообщили в пресс-центре администрации.

Кроме того, по информации ЕДДС города Тольятти, письма также получили еще 19 школ города. Учащиеся и сотрудники образовательных учреждений были экстренно эвакуированы из зданий. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов не подтвердили сигналы о минированиях. Ситуацию взяли на особый контроль.

Напомним, что в конце декабря прошлого года житель Тольятти захотел посмотреть на оперативность работы спецслужб города и ложно сообщил о заминировании торгового центра. В отношении "шутника" было возбуждено уголовное дело за дачу заведомо ложного сообщения об акте терроризма.