Билайн увеличил сеть 4G в 2,5 раза за последние три года

В 2020 году в 9 филиалах технические специалисты Билайн расширили полосу частот 1800 диапазона

Последние три года в России новая базовая станция Билайн появляется примерно каждые полчаса, включая выходные, праздники и ночное время суток. В результате масштабной стройки, а также крупных реализованных проектов технической дирекции, выросли скорости мобильного интернета и покрытие сети, что дало возможность клиентам увеличить использование телеком-сервисов.

Компания продолжает рекордную в своей истории стройку базовых станций. За 2018 и 2019 годы было построено столько же базовых станций 4G, сколько за всю предыдущую историю компании. В 2020 году, несмотря на пандемию, высокие темпы развития сети сохранились. За год компания увеличила сеть 4G еще на 25%. По итогам 2020 года количество БС 4G выросло в 2,5 раза по сравнению с концом 2017 года.

Новые базовые станции создают дополнительную емкость сети, что помогает клиентам не только еще больше общаться в социальных сетях, смотреть видео в самом высоком качестве, но и использовать мобильный интернет для работы: скачивать тяжелые файлы и проводить онлайн-конференции с коллегами практически из любого места. Скоростной мобильный интернет 4G становится все более востребованным. Так трафик в этой сети в 4 квартале 2020 года вырос на 48% по сравнению с 4 кварталом прошлого года, а доля LTE-трафика по итогам 4 квартала составила 82% от всего объема.

Кроме строительства новых базовых станций в 2020 году компания реализовала проекты, помогающие увеличить емкость сети в крупных городах. В 2020 году в 9 филиалах технические специалисты Билайн расширили полосу частот 1800 диапазона, что для роста скорости сравнимо с увеличением количества полос на шоссе. Теперь скорости стали еще выше даже в час пик, и контент быстро доставляется до клиентов. По итогам проведенных работ скорости у клиентов выросли в среднем на 30%.

Также в компании начался процесс изменения операционной модели управлению сетью, в ходе которого в компанию вернулись ключевые технические функции, что еще больше увеличило надежность сети и ускорило реакцию на запросы клиентов.

Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике Билайн:

«Мы поддерживаем высокий темп развития сети, решая главную задачу – качественный сервис для наших клиентов. Смартфон для многих клиентов стал основным способом использования интернета. С одной стороны клиентов с 4G-смартфонами становится все больше. С другой – профиль использования сети меняется, что особенно заметно в 2020 году, когда кроме развлечения клиенты стали подключаться со смартфона в онлайн-конференции, загружать большие файлы и выполнять другие операции, работая удаленно. Реализованные в 2020 году проекты увеличили скорость и надежность мобильного интернета по всей России, и в 2021 году мы продолжим развитие сети в интересах наших клиентов».