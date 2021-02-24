Более 10 тыс. человек не пустили в метро без маски в Самаре

Полиция следит за соблюдением масочного режима в общественном транспорте

В Самаре за последние полгода в метро не пустили более 10 тыс. пассажиров без масок. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

В Самаре действует масочные режим в общественны местах из-за угрозы распространения коронавируса. Маски нужно обязательно носить в общественном транспорте, проводятся совместные с полицией рейды для выявления нарушителей.

Всего с начала октября составили 220 протоколов на нарушителей в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах.

Максимальный штраф за несоблюдение масочного режима составляет 30 тыс. рублей.