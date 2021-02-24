В здании самарского филиала Третьяковки начали ремонтировать фасад

Филиал Третьяковки в Самаре начнет полноценно работать в 2022-м году

В Самаре в здании Фабрики-кухни, где будет располагаться филиал Третьяковской галереи, начали ремонт фасада. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора Самарской области.

Сейчас в здании завершили усиление фундамента, в помещениях начали отделочные работы и монтаж коммуникаций. Ежедневно на объекте работают порядка двухсот человек.

Параллельно ведется благоустройство прилегающей территории. Известно, что рядом появится Сад Баланса, также отреставрируют Сквер Борцам революции.

Планируется, что работы на объекте завершатся уже в этом году, а полноценно филиал заработает в 2022-м. Одна из первых выставок может пройти на космическую тематику.