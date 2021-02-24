В Самарской области безработным гражданам помогают стать самозанятыми

В Самарской области гражданам помогают стать самозанятыми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области разработан комплекс мер поддержки для начинающих предпринимателей. Эти меры позволяют начать свое дело безработным гражданам, в том числе, потерявшим работу в период пандемии.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отмечал необходимость создания условий, позволяющих гражданам открывать собственное дело и поддерживать уровень своих доходов.

Безработным гражданам содействует служба занятости. Так, за последние 5 лет в регионе было создано более 2-х тыс. субъектов малого предпринимательства. В 2020 году индивидуальными предпринимателями стали 378 человек. Безработные граждане открывали свое дело в таких сферах, как услуги, торговля, производство, сельское хозяйство, строительство и других направлениях.

Как отметила председатель самарского регионального отделения "Опора России" Ирина Титова, эта программа реализуется министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области с 2004 года. За данное время она показала себя в роли эффективной меры поддержки и как дополнительная возможность для жителей региона стать предпринимателями.

- В центре занятости населения жители Самарской области имеют возможность пройти профильное обучение, научиться бизнес-планированию и ведению документации, - пояснила Ирина Титова. - Зарегистрировав ИП, бывшие безработные получают выплату в размере 58 800 рублей, на которые можно приобрести оборудование. Конечно, регистрируют в основном малый бизнес. Для нас важно, что это социальный лифт, при котором безработные становятся предпринимателями. Мы сотрудничаем с центрами занятости, и предоставляем гражданам всю информацию, какой господдержкой они могут воспользоваться.