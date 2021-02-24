В Самаре приостановили торги на проектные работы по театру драмы из-за жалобы

Театр драмы планируют масштабно отреставрировать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре приостановили торги по определению заказчика на проектные работы по модернизации театра драмы, говорится на сайте Госзакупок.

Причиной приостановки торгов стала жалоба от группы компаний «ЕКС». Как выяснилось, компания подала заявку, располагая на счету необходимыми денежными средствами для ее обеспечения, однако, произошел технический сбой, и заявка была возвращена. Как указывалось, компанию до участия в конкурсе не допустили из-за отсутствия необходимых денежных средств, несмотря на то, что нужная сумма не счету организации была.

В компании считают, что их права были нарушены и требуют принять заявку.

Ранее сообщалось, что в театре запланирована масштабная модернизация как самого здания, так и территории вокруг него. Сейчас есть несколько вариантов, как будет выглядеть театр.