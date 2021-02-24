Губернатор и гендиректор Третьяковки оценили ход строительства филиала в Самаре

Дмитрий Азаров и Зельфира Трегулова осмотрели, как идут работы в Самаре

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова провели выездное совещание на строительной площадке в здании Фабрики-кухни в Самаре, где будет располагаться филиал Третьяковки.

Основу экспозиции самарского областного филиала составит искусство XX-XXI веков, тем самым подчеркивая связь с уникальным зданием Фабрики-кухни, построенному в 1932 году в стиле конструктивизма.

Создание в Самарской области филиала известного во всем мире музея стало возможным благодаря активной позиции главы региона и инициативе общественников.

Сейчас на объекте завершены работы по усилению фундаментов и закрыт тепловой контур. Внутренние помещения обеспечены теплом, что позволило начать отделочные работы и монтаж коммуникаций, а также фасадные работы.

Параллельно с работами по реставрации здания ведется разработка проекта интерьера будущего музея, начаты подготовительные работы по благоустройству прилегающей территории, где появится Сад Баланса и отреставрируют сквер Борцам Революции. Таким образом, Самарская область не только обретет филиал легендарной галереи, но и вдохнет вторую жизнь в уникальное здание и всю прилегающую территорию.

«Это то, о чем я говорил на Санкт-Петербургском культурном форуме - мы объединяем нацпроекты «Культуру» и «Жилье и городская среда». Здесь у нас есть возможность воплотить синергию в полной мере, «вшить» культурный код в благоустроенную прилегающую территорию», – подчеркнул Дмитрий Азаров.