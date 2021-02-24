Самарцев призывают быть бдительными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцам навязывают установку счетчиков на холодную воду. Как сообщают в «РКС-Самара», участились случаи жалоб от населения.

В «Самарских коммунальных системах» напоминают, что срок поверки счетчика составляет 6 лет. При этом жители сами должны следить за своим прибором учета и вовремя делать поверку, самостоятельно обратившись в «РКС-Самара». При этом коммунальщики по квартирам не ходят, поверку или установку счетчиков не предлагают.

«Если горожане проявляют настороженность, злоумышленники настаивают на том, чтобы осмотреть ПУ, а сами срывают пломбу или ломают счетчик! Они идут на любые уловки, лишь бы выманить деньги у населения. Стоимость услуг, которые предоставляют эти агрессивные компании, завышена в несколько раз», - предупреждают в «РКС-Самара».