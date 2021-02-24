Эксперты выяснили, какого цвета автомобили предпочитают самарцы

Самарцы чаще покупают белые автомобили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в 2020-м году чаще покупали автомобили белого цвета, выяснили эксперты «Авито Авто». От общего количества реализованных машин такие составили 21,91%.

На втором месте в рейтинге оказались черные машины – их выбирали 19,79% покупателей. В тройке лидеров также серебряный цвет, который предпочли 17,21% автолюбителей.

Предпочтения самарцев совпали с общероссийскими тенденциями – в целом по стране также чаще выбирали белые, черные и серебристые машины.

Яркие цвета выбирают реже. Так, лишь на шестой строчке оказались красные машины – их купили 5,59% автомобилистов, на седьмой – зеленые, такие предпочли 5,33%.