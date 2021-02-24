В Самарской области 12 чиновников уволили в связи с утратой доверия

В Самарской области из-за утраты доверия уволили 12 чиновников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в 2020-м году в связи с утратой доверия уволили 12 чиновников. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Вместе с тем, стало меньше проверок. Если в 2019-м году департамент правопорядка провел проверки в отношении 56-ти служащих, то в прошлом году – в отношении 39-ти. К дисциплинарной ответственности привлекли 31 человека.

Среди наиболее частых нарушений – коррупция, недостаточно интенсивная работа по профилактики среди сотрудников, отсутствие контроля среди сотрудников на местах, конфликт интересов.

Также в регионе к различной ответственности были привлечены 13 депутатов из-за непредоставления доходов, шесть депутатов сложили полномочия из-за утраты доверия.