Погода в Самарской области начнет меняться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие дни погода в Самарской области начнет меняться. По данным Приволжского УГМС, к региону приближается атмосферный фронт, под влиянием которого мороз постепенно ослабеет, а ветер усилится и сменит направление на южное.

Снова выпадет снег, на дорогах возможно образование снежных заносов.

В четверг, 25 февраля, по области ожидается от -15 до -20 градусов мороза. Несколько ослабеет мороз в пятницу, когда будет от от -10 до -15 градусов.

В ночь на субботу все еще будет холодно - местами по области возможно до -15 градусов, но в целом в регионе будет до -9. А уже днем в субботу потеплее до +1 градуса.