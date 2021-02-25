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Стало известно, что делают самарцы для увеличения своих доходов

Новые навыки мужчины стремятся приобретать чаще женщин
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Самарцы стремятся получать новые навыки, чтобы увеличить свой доход

Самарцы стремятся получать новые навыки, чтобы увеличить свой доход

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выяснилось, что делают жители Самарской области для увеличения своих доходов. Соответствующий опрос провели эксперты сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru.

По данным опроса, 46% отметили, что стремятся осваивать новые навыки, треть опрошенных ищет возможность для повышения на имеющейся работе, 38% ищут подработку, 20% пытаются создать дополнительный доход за счет инвестиций.

Причем, инвестициями в основном занимаются представители IT-сферы и топ-менеджмента. При этом, чаще других работу с более высокой зарплатой ищут работники производственной и сельскохозяйственной сферы. Подработку ищут представители индустрии развлечений.

Как выяснили эксперты, мужчины чаще женщин стремятся осваивать новые навыки для увеличения дохода в будущем.