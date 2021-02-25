Стало известно, что делают самарцы для увеличения своих доходов

Самарцы стремятся получать новые навыки, чтобы увеличить свой доход
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Выяснилось, что делают жители Самарской области для увеличения своих доходов. Соответствующий опрос провели эксперты сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru.
По данным опроса, 46% отметили, что стремятся осваивать новые навыки, треть опрошенных ищет возможность для повышения на имеющейся работе, 38% ищут подработку, 20% пытаются создать дополнительный доход за счет инвестиций.
Причем, инвестициями в основном занимаются представители IT-сферы и топ-менеджмента. При этом, чаще других работу с более высокой зарплатой ищут работники производственной и сельскохозяйственной сферы. Подработку ищут представители индустрии развлечений.
Как выяснили эксперты, мужчины чаще женщин стремятся осваивать новые навыки для увеличения дохода в будущем.