Два человека пострадали в столкновении двух машин в Жигулевске

Автомобили получили серьезные повреждения

В Самарской области в городе Жигулевске в среду, 24 февраля, произошло ДТП с участием двух автомобили, сообщили в региональной полиции.

В 20:00 на перекрестке улиц Почтовой и Мира водитель на автомобиле «Лада Веста» выехал на перекресток, не уступив дорогу другой машине, и врезался в ВАЗ-2112.

В результате аварии травмы получили 18-летний водитель и его пассажир 2003 года рождения, которые ехали в ВАЗ-2112. После аварии они обратились за помощью в больницу, где прошли обследование, врачи отправили их лечиться дома.

По факту случившегося полицейские проводят проверку.