Дмитрий Азаров объявил охоту на коррупционеров

Взяточникам в Самарской области погрозили неотвратимым наказанием

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил активнее бороться с коррупцией в регионе. Он отметил, что именно этот фактор становится решающим в определении инвестиционной привлекательности региона. Глава области подчеркнул, что работы в этой сфере еще очень много. Но и подвижки есть. Например, в 2020 году 12 чиновников разных уровней власти лишились должностей с формулировкой "за утрату доверия". Как рассказали сотрудники профильного департамента, только в Железнодорожном районе за год были зафиксированы два случая получения и дачи взятки.

- У нас есть определенный прогресс по сравнению с 2019 годом по разным направлениям. Но работы еще очень много. Самое главное – это неотвратимость наказания. Неприкасаемых у нас нет, - отметил Дмитрий Азаров.

Кстати, такая борьба ведется и в других отраслях, не только среди чиновников. Недавно журналисты КП-Самара вспомнили, кто из правоохранителей попался на злоупотреблении своим положением.