Самарцы стали чаще покупать комнатные растения

Кактусы популярны среди любителей домашнего растениеводства

В период самоизоляции самарцы стали чаще увлекаться домашним растениеводством, выяснили эксперты «Авито».

В Самаре спрос на домашние растения в 2020-м году возрос на 67% по сравнению с прошлым годом. В два раза чаще самарцы стали покупать орхидеи и фикусы, которые можно купить за 400 рублей.

На третьем месте в рейтинге – фиалки, которые продают за 100 рублей. Популярностью у самарцев пользуются пальмы, которые стали покупать в два раза чаще, а стоят они в среднем по 500 рублей. На 61% возрос спрос на лимонное дерево, которое стоит 300 рублей, на 21% чаще выбирают кактусы, их можно купить в среднем за 112 рублей.

Эксперты считают, что увлечение домашним растениеводством пришло в период самоизоляции, а после снятие этих ограничений интерес остался и не только не угасает, но и развивается.