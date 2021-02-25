В Самаре без холодной воды остались более 3 тыс. человек из-за аварии

В Самаре устраняют порывы на сетях холодного водоснабжения

В четверг, 25 февраля, в Самаре произошел порыв на трубопроводе диаметром 200 мм, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение в МЧС поступило утром в 7:36. Авария произошла около дома по адресу, Бакинская, 21б. Сейчас утечку устраняют, при этом без воды остаются 16 многоквартирных домов, в которых проживают более трех тысяч человек, из них 370 детей.

Аварию планируется устранить до 20:00 25 февраля. Днем ранее, в среду, также в Куйбышевском районе на Долотном переулке произошел еще один порыв. Также из-за коммунальных аварий затопило несколько улиц.