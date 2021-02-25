МТС «разогнала» сеть в самарских пригородах

В результате проведенных работ скорость мобильного 4G-интернета выросла в среднем на 30-35% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние три месяца оператор увеличил скорости мобильного интернета благодаря установке дополнительного оборудования в густонаселенных пригородах, для жителей которых мобильный интернет часто является основным вариантом доступа в сеть, а также в активно «качающих» спальных районах.

Этой зимой новые базовые станции МТС появились в Юнгородке, поселках Управленческий и Мехзавод, новых жилых микрорайонах «Южный город», «Кошелев парк» и «Крутые ключи», а также на Красной Глинке, в Смышляевке и Зубчаниновке. В результате проведенных работ скорость мобильного 4G-интернета выросла в среднем на 30-35 процентов даже в вечерние «часы пик», когда нагрузки на сеть максимальны.

Усиление сети в быстрорастущих микрорайонах и районах малоэтажной застройки связано в первую очередь с ростом количества абонентов, использующих 4G-роутеры в качестве единственного варианта организации домашней Wi-Fi-сети. По данным МТС, за последние шесть месяцев количество проданных в собственной рознице 4G-роутеров возросло более чем в два раза, а потребляемый через них объем мобильного трафика – почти в два с половиной раза.

«Наша задача – всегда обеспечивать абонентов качественной связью и мобильным интернетом вне зависимости от того, для каких целей и в каком объеме они используются. Чтобы пользоваться нашими услугами было не только удобно, но и выгодно, мы предлагаем клиентам комплексные продукты, включающие сразу несколько сервисов нашей экосистемы. Так, например, по данным нашей статистики, жители самарских пригородов и частного сектора за последний год стали заметно активнее приобретать 4g-роутеры совместно со спутниковыми «тарелками», экономя на абонентской плате и получая таким образом все необходимые для комфортной жизни услуги связи в «едином окне», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.