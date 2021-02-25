На пожаре в частном доме в Самаре погиб мужчина

Пожарные ночью тушили огонь в частном доме в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в Октябрьском районе в ночь на четверг, 25 февраля, произошел пожар в частном доме. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о пожаре поступило в 2:50. Пожарные выехали на место по повышенному рангу вызова и установили, что горит частный дом на улице Мусоргского на площади в 70 кв. метров.

На ликвидации пожара работали 25 человек и 7 единиц техники. Огонь удалось потушить в 4:07. В результате произошедшего погиб 55-летний мужчина. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.

Ранее в Тольятти произошел пожар, на котором погиб малолетний ребенок.