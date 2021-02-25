В Самаре открывается фестиваль итальянского кино RIFF

Всего зрители RIFF 2021 в Самаре смогут посмотреть 15 кинолент в течение 10 фестивальных дней. Фото: СОЦСЕТИ

Фестиваль итальянского кино пройдет еще более чем в 15 городах России, от Калининграда до Сахалина. Самарские кинолюбы смогут увидеть лучшие итальянские фильмы на языке оригинала с субтитрами в КРЦ «Художественный». В программе кинофорума - полнометражные комедии, мелодрамы и драмы, короткий метр, документальные работы и необычные проекты на грани жанров и видов искусств. Все фильмы - участники и победители известных фестивалей Италии.

25 февраля в 19.00 в Клубе любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник» пройдет открытие фестиваля RIFF. Начнется фестиваль искрометной комедией «Итальянские каникулы». Всего зрители смогут посмотреть 15 кинолент в течение 10 фестивальных дней. Билет на фильм открытия кинофестиваля будет стоить 250 рублей, на все остальные – 200 руб.

Программа кинофестиваля RIFF 2021 в Самаре:

25 февраля, 19.00 – комедия «Итальянские каникулы»

26 февраля, 19.00 – триллер «Гости на вилле»

27 февраля, 15.00 – сборник короткометражный фильмов «Истории нашей жизни»

27 февраля, 17.00 – мелодрама «Полет за мечтой»

28 февраля, 13.00 – документальный фильм «Искусство киноплаката: человек, который рисовал кино»

28 февраля, 15.00 – комедия «Невезучие, или Кто украл бульдожку»

1 марта, 17.00 – фэнтези «Человек без гравитации»

2 марта, 19.00 – драмеди «Хищники»

3 марта, 19.00 – драма «Подарок надежды»

4 марта, 19.00 – комедия «Один из нас»

5 марта, 19.00 – мелодрама «Украденные дни»

6 марта, 15.00 – артдок «Рафаэль. Добрый гений».

6 марта, 17.00 – комедия «Король в законе»

7 марта, 13.00 – комедия «Колдунья приходит ночью»

7 марта, 15.00 – комедия (фильм закрытия кинофестиваля) «Двойное счастье».

Подробнее о фильмах фестиваля можно узнать на официальном сайте RIFF.

ГДЕ: кинотеатр «Художественный», ул. Куйбышева, 105.

КОГДА: с 25 февраля по 7 марта.

ЦЕНА: 200 – 250 руб.