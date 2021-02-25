В Тольятти рецидивист прятал наркотики в модеме

Полицейские задержали парня, который прятал наркотики в модеме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти полицейские задержали рецидивиста, который пытался спрятать наркотики в модеме. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, сотрудники ГИБДД в Тольятти остановили для проверки легковой автомобиль и заметили, что пассажир пытается что-то спрятать в куртку. Полицейские решили досмотреть молодого человека и нашли в кармане куртки модем, в котором был сверток с наркотиком. Как показала экспертиза, это N-метилэфедрон массой 0,3 гр.

Задержанный 24-летний молодой человек рассказал, что наркотик приобрел для себя и сбывать его не планировал, при этом ранее был судим за незаконное хранение наркотиков, а также за кражу и грабеж.

Возбуждено уголовное дело, молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы.