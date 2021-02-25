В «Кошелев-Проекте» построят крытый футбольный манеж

Фото пресс-службы корпорации «Кошелев»

В «Кошелев-Проекте» в 2021-2022 годах построят крытый футбольный манеж. Об этом Владимир Кошелев объявил на торжественной церемонии вручение новой формы юным футболистам команды «Кошелев-Сити».

Команда «Кошелев-Сити» тренируется в школе №1 в «Кошелев-Парке» и показывает отличные результаты. Например, в январе футболисты участвовали во всероссийском турнире по мини-футболу «Winter Champions Cup 2021» на «РФЛ-Арене». Их соперниками были команды из Оренбурга, Башкирии, Татарстана. Ребята не проиграли ни одной игры и взяли 1 место в серебряном плей-офф. В минувшем году ребята стали первыми в детском чемпионате по футболу «Супер-лига РФЛ».

Успехи юных футболистов не могли остаться незамеченными. Корпорация «Кошелев» оказала ребятам спонсорскую помощь и подарила новую форму: спортивный костюм, рюкзак и куртка. Все с эмблемой команды. Теперь у ребят еще больше мотивации побеждать.

Вручение новой формы прошло в отеле «Лотте» и превратилось в настоящий праздник. Подарки ребята получили из рук председателя Совета директоров Корпорации «Кошелев» и депутата Самарской губернской думы Владимира Кошелева. Новость о строительстве крытого манежа стала одним из сюрпризов встречи. Теперь у этой и других команд из «Кошелев-Проекта» будет свой спортивный дом.

Кстати, семерых спортсменов из команды «Кошелев-Сити» пригласили в состав сборной района на международный турнир «Кубок Черного моря», который пройдет в Адлере с 20 по 28 марта. Корпорация «Кошелев» также окажет финансовую поддержку спортсменам.