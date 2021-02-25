Прокуратура не нашла недостатков на участке трассы М-5, где в ДТП погибли 12 человек

На трассе М-5 около Сызрани грузовик врезался в микроавтобус Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Прокуратура не нашла недостатков на участке трассы М-5 в Сызранском районе, где в конце января произошла крупная авария с грузовиком и микроавтобусом. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

Авария произошла на трассе М-5. Автобус, следовавший в Ульяновскую область, столкнулся с грузовиком. В результате 10 человек погибли на месте, в дальнейшем сообщили еще о двоих погибших.

По факту случившегося проверку проводили в прокуратуре. «В ходе проверки недостатков в эксплуатационном состоянии данного участка автомобильной дороги не установлено», - говорится в сообщении ведомства.

Но нашли нарушения на других участках. Так, на 899-м км трассы прокуроры обнаружили крупные выбоины.

Директору ООО «Облдорстрой» вынесено представление об устранении нарушений. В отношении заместителя гендиректора возбуждено административное дело, которое направили в суд для рассмотрения.

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