В Самарской области снижается количество новых случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки нашли 278 новых случаев заражения коронавирусом, говорится в сообщении на сайте стопкороанвирус.рф.

В последние дни немного снижается ежедневный прирост заболевших, почти две недели фиксируется менее трехсот заразившихся за день. Всего с начала пандемии заразились 47 689 человек, из которых вылечились 43 927, в том числе, 276 - за прошедшие сутки.

В четверг зарегистрирован один новый смертельный случай, всего умерли 906 заболевших.

В целом по стране выявлено 11 198 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Всего с начала пандемии заболели 4,2 млн человек.