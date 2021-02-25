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Узнали, как обитатели Самарского зоопарка переживают морозы

Для многих февральское похолодание стало настоящим испытанием
Евгения ВАСИНАЕвгения ВАСИНА
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Даже волку морозы не по нраву

Даже волку морозы не по нраву

Фото: предоставлено зоопарком

Конец февраля в Самарской области выдался уж очень морозным. В такую погоду неуютно даже возле обогревателя, а каково тем, кто привык к тропическому теплу? Как переживают морозы экзотические животные, и как согреваются местные пернатые и хвостатые, рассказали сотрудники Самарского зоопарка.

Многие предпочитают не выходить из домика

Многие предпочитают не выходить из домика

Фото: предоставлено зоопарком

- В сильные морозы, всем питомцам, находящимся на свежем воздухе, утеплили домики - выстлали их соломой, увеличили рацион питания. Сами животные больше времени проводят в укрытиях - спят, греются друг о друга. Животным, которые находятся в помещениях - экзотическим и теплолюбивым, - пришлось включить дополнительный обогрев, – рассказали в зоопарке. - Было так холодно, что даже вода в некоторых трубах замерзла. Но к счастью, все живы и здоровы! Надеемся, что морозы скоро пойдут на убыль и весеннее солнце начнет всех нас согревать.

Для теплолюбивых установили обогреватели

Для теплолюбивых установили обогреватели

Фото: предоставлено зоопарком

Конечно, животным в зоопарке проще перенести такие капризы природы, чем их собраться в дикой природе. Особенно непросто птицам. Поэтому сотрудники зоопарка еще напомнили, как важно подкармливать птиц в лютые хода.

Живой уголок